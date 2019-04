Kreis Viersen und Rhein-Kreis Neuss sollen profitieren : Neue Bewegung im geplanten Ausbau der S28 bis Viersen

Rhein-Kreis IHK spricht sich für Westverlängerung aus. Funktionierender ÖPNV und gute ausgebaute Straßeninfrastruktur wichtig für den Standort.

Ein leistungsfähiger Öffentlicher Personnennahverkehr (ÖPNV) ist für die Region auch mit Blick auf den Fachkräftemangel von Bedeutung. Gute Erreichbarkeit und eine gute Anbindung könnten die Standorte stärken. Die Streckenverlängerung der Regiobahn über den derzeitigen Endhaltepunkt in Kaarst bis nach Viersen hätte zahlreiche Vorteile. „Die Wohngebiete in Willich-Neersen und -Schiefbahn würden durch zwei neue Haltepunkte an das Schienennetz angeschlossen. Bei einer komfortablen 20-Minuten-Taktung würde dies Pendlern nach Düsseldorf viel Reisezeit ersparen“, erklärt Budde. Der Kreis Viersen hat bereits mehrere Untersuchungen in Auftrag gegeben, die der Regiobahn-Verlängerung den Weg ebnen sollten: Die „Machbarkeitsstudie Regiobahn“ hat gezeigt, dass eine Reaktivierung der Schienenstrecke zwischen den Bahnhöfen Kaarster See und Viersen technisch möglich sei. Die sogenannte „Standardisierte Bewertung“, ein Verfahren der gesamtwirtschaftlichen Kosten-Nutzen-Bewertung von ÖPNV-Projekten, sei ebenfalls positiv ausgefallen. Allerdings scheiterte die Umsetzung bisher am Widerstand aus Mönchengladbach, wo ein Teil der Strecke verlegt werden würde. Derzeit ist eine weitere Studie in Arbeit, die im zweiten Quartal 2019 vorliegen soll.