Gegen Gewalt an Frauen Rhein-Kreis beteiligt sich an den „Orange Days“

Mit orangefarbenen Flaggen mit der Aufschrift „Rhein-Kreis Neuss sagt NEIN zu Gewalt gegen Frauen“ vor den Kreishäusern in Grevenbroich und Neuss setzt der Rhein-Kreis ein Zeichen gegen Gewalt an Frauen. Anlass ist der Internationale Tag gegen Gewalt an Frauen, und Auftakt der jährlichen UN-Kampagne „Orange the World“. Die „Orange Days“ gehen bis zum 10. Dezember: Sie machen auf Hilfsangebote aufmerksam und wenden sich gegen jede Form geschlechtsspezifischer Gewalt.