Initiative für Ausbildung und gegen Fachkräftemangel Berufsparcours bringen Schüler und Unternehmen im Rhein-Kreis Neuss zusammen

Nach der erfolgreichen Premiere im vergangenen Jahr sind die Berufsparcours im Rhein-Kreis Neuss jetzt in die zweite Runde gegangen. Einen Vormittag lang hatten rund 900 Schülerinnen und Schüler an den Berufsbildungszentren des Kreises in Dormagen, Grevenbroich und Neuss die Gelegenheit, ihre Talente zu testen. Das Format ermöglicht es den Jugendlichen, an verschiedenen Stationen ausbildungstypische Tätigkeiten zu erproben und berufsspezifische Aufgaben zu lösen.