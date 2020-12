Statistik im Rhein-Kreis Neuss : Aktuell ist bei 668 Menschen eine Infektion mit dem Coronavirus nachgewiesen

Rhein-Kreis Neuss Im Rhein-Kreis Neuss ist aktuell bei 668 (Vortag 674) Menschen eine Infektion mit dem Coronavirus nachgewiesen. 69 (70) müssen in einem Krankenhaus behandelt werden. Unverändert 78 Menschen sind an den Folgen einer Erkrankung mit dem Coronavirus verstorben.

Von den derzeit mit dem Virus infizierten Personen wohnen 270 (271) in Neuss, 129 (129) in Grevenbroich, 73 (77) in Dormagen, 69 (65) in Meerbusch, 54 (50) in Kaarst, 36 (39) in Jüchen, 24 (22) in Korschenbroich und 13 (21) in Rommerskirchen.