Arbeiten im Rhein-Kreis Neuss : Baubranche sucht noch Auszubildende

Rhein-Kreis Die Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt (IG Bau) weist auf den wachsenden Fachkräftebedarf und Azubi-Mangel hin. Junge Menschen, die noch einen Ausbildungsplatz suchen, haben in der Baubranche gute Chancen.

Laut Arbeitsagentur sind bei Hoch- und Tiefbauunternehmen in Nordrhein-Westfalen derzeit noch rund 1550 Plätze frei. Das entspricht etwa der Hälfte aller gemeldeten Ausbildungsstellen in der Branche. „Die Corona-Pandemie ist insgesamt am heimischen Ausbildungsmarkt nicht spurlos vorbeigegangen. Teils bieten Firmen weniger Plätze an oder fahren die Lehre ganz zurück. Auch der Berufsschulunterricht kann nicht überall wie gewohnt stattfinden. In vielen Bereichen bewerben sich aber auch deutlich weniger Schulabgänger“, erklärt Uwe Orlob, Bezirksvorsitzender der IG Bau Düsseldorf. Doch jeder Azubi, der jetzt fehle, sei in drei Jahren eine dringend gebrauchte Fachkraft weniger. Besonders das Baugewerbe müsse angesichts der anhaltend hohen Auftragslage – vom Wohnungs- bis zum Gleis- und Straßenbau – noch mehr Berufsanfänger für sich gewinnen.