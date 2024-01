Amtsleiterwechsel beim Rhein-Kreis Neuss Erste Frau an der Spitze der Polizeiverwaltung

Edelhagen ließ Führerscheine Führerscheine sein und wirkte beim Aufbau dieser Einrichtung mit, die Ende 2020 in der Hammfeldhalle Einsatzbereitschaft meldete. Hatte die Führerscheinstelle im Straßenverkehrsamt mit 2100 Kunden pro Woche schon ziemlich viel Publikumsverkehr, so lag die Zahl der Bürgerkontakte in der Hammfeldhalle vom ersten Tag an deutlich darüber. In den neun Impfstraßen der Einrichtung wurden bis zu 5000 Bürger wöchentlich versorgt. Als die Einrichtung, die zwischenzeitlich in eine Büroimmobilie an der Hellersbergstraße umgezogen war, Ende 2022 schloss, standen mehr als 478.000 erfolgte Impfungen in der Bilanz.