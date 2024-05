Bürger-Beschwerden und Forderung der IHK an den Rhein-Kreis Neuss Sechs Monate warten auf einen Termin – Ärger um Ausländeramt

Ghiath Bilal bekommt Besuch – und hat deshalb ein Problem: Damit ihn seine in Kuwait lebende Cousine mit ihrem zehn Jahre alten Sohn im Sommer für zwei Wochen in Strümp besuchen kann, muss er bei der für Meerbusch zuständigen Ausländerbehörde des Rhein-Kreises eine sogenannte Verpflichtungserklärung abgeben. Mit diesem Dokument bestätigt Bilal, deutscher Staatsbürger seit 2006, dass er, sollte sein Besuch nicht in der Lage sein, seinen Aufenthalt aus eigenen Mitteln zu finanzieren, alle entstehenden Kosten, einschließlich eventueller medizinischer Behandlungskosten und Rückreise ins Heimatland, übernimmt. Mit seiner Einladung und der Verpflichtungserklärung kann Bilals Verwandte bei der deutschen Botschaft in Kuwait ein Visum beantragen. Was eigentlich ganz einfach und nach einer Formalie klingt, wurde jedoch zu einem Geduldsspiel – und das ist offenbar kein Einzelfall.