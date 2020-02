Arbeitslosenquote im Rhein-Kreis Neuss : Arbeitsmarkt im Februar stabil

Rhein-Kreis Die Arbeitslosenquote im Rhein-Kreis Neuss beträgt im Februar 2020 wie im Vormonat 5,2 Prozent. Im Februar 2019 waren es 5,1 Prozent. Das geht aus den aktuellen Zahlen zum Arbeitsmarkt hervor, die die auch für den Rhein-Kreis Neuss zuständige Agentur für Arbeit Mönchengladbach vorgelegt hat.

Auf die Zahlen im Kreis betrachtet ist die Arbeitslosenquote damit zwar konstant geblieben. In der Geschäftsstelle Neuss ist mit 5,5 Prozent Ende Februar 2020 und in der Geschäftsstelle Grevenbroich mit 4,6 Prozent jedoch ein leichter Rückgang zu verzeichnen. In der Geschäftsstelle Neuss waren es im Januar 5,6 Prozent und im Vorjahres-Februar 5,5 Prozent, in der Geschäftsstelle Grevenbroich im Januar 4,7 Prozent und im Februar vor einem Jahr 4,4 Prozent. Die Geschäftsstelle Dormagen präsentiert sich im Vergleich zum Januar stabil bei 4,5 Prozent, im Februar 2019 waren es 4,4 Prozent. Die Geschäftsstelle Neuss umfasst die Städte Neuss, Kaarst, Meerbusch und Korschenbroich. Zur Geschäftsstelle Dormagen zählt nur die Stadt Dormagen. Die Geschäftsstelle Grevenbroich umfasst Grevenbroich, Jüchen und Rommerskirchen.