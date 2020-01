Jobs im Rhein-Kreis Neuss : Arbeitslosenquote zieht „saisontypisch“ an

Rhein-Kreis Die Agentur für Arbeit legt aktuelle Zahlen zum Arbeitsmarkt vor. Im Vergleich zum Vorjahres-Januar ist die Arbeitslosenquote leicht gestiegen.

Saisontypisch. So fällt das Fazit von Angela Schoofs, Vorsitzende der Geschäftsführung der auch für den Rhein-Kreis zuständigen Agentur für Arbeit Mönchengladbach, angesichts der Zunahme der Arbeitslosenzahlen im Januar aus. „Dieser Anstieg kommt erwartungsgemäß und ist für den Monat Januar typisch“, betont Schoofs. Es gibt jedoch ein Aber: Der Anstieg fällt stärker aus als im Vorjahr. „Diese Entwicklung ist durch das Auslaufen des Weihnachtsgeschäftes im Einzelhandel, in der Logistik und in der Gastronomie sowie durch den Kündigungstermin zum Jahresende beeinflusst“, erklärt Schoofs. Im Agenturbezirk, also in Mönchengladbach und im Rhein-Kreis Neuss, waren im Januar 25.241 Menschen arbeitslos gemeldet. Das sind 6,5 Prozent mehr als im Vormonat und ein Prozent mehr als im Januar 2019.