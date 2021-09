Arbeitsmarkt im Rhein-Kreis Neuss : Arbeitslosenquote liegt aktuell bei 5,8 Prozent

Rhein-Kreis Neuss Auf 14.269 Menschen ist im August kreisweit die Zahl der Arbeitslosen gesunken. „Gleichwohl ist der Arbeitsmarkt noch weit von den guten Werten entfernt“, sagt Angela Schoofs, Leiterin der Agentur für Arbeit Mönchengladbach.

Auf 14.269 Menschen ist im Rhein-Kreis im August 2021 die Zahl der Arbeitslosen gesunken. Das sind 376 Personen weniger als im Vormonat (-2,6 Prozent) und 1537 Personen weniger als im Vorjahresmonat (-9,7 Prozent). Die Arbeitslosenquote für den Rhein-Kreis fiel daher im August um 0,2 Prozentpunkte und liegt aktuell bei 5,8 Prozent. Im August vergangenen Jahres hatte die Arbeitslosenquote 6,5 Prozent betragen (-0,7 Prozentpunkte). An den drei Standorten der Arbeitsagentur im Rhein-Kreis entwickelte sich der Arbeitsmarkt im August leicht unterschiedlich. In der Geschäftsstelle Dormagen fiel die Arbeitslosenquote im August um 0,2 Prozentpunkte auf 5,5 Prozent (August 2020: 6,1 Prozent). In der Geschäftsstelle Grevenbroich (Grevenbroich, Jüchen und Rommerkirchen) verharrte die Arbeitslosenquote im August bei 5,1 Prozent (August 2020: 5,4 Prozent). In der Geschäftsstelle Neuss (Neuss, Korschenbroich, Kaarst und Meerbusch) sank die Arbeitslosenquote im August um 0,2 Prozentpunkte auf 6,2 Prozent (August 2020: 6,9 Prozent). Registriert wurden aktuell 1932 Arbeitslose in Dormagen (-68 zum Vormonat), 2081 in Grevenbroich (-27), 524 in Jüchen (+1), 1.069 in Kaarst (-58), 613 in Korschenbroich (-20), 1459 in Meerbusch (-7), 6349 in Neuss (-188) und 242 in Rommerskirchen (-9).