Arbeitsmarkt im Rhein-Kreis Neuss : Arbeitslosenquote geht im Rhein-Kreis leicht zurück

Rhein-Kreis Die Arbeitslosigkeit ist im März weiter zurückgegangen. Zudem wurde weniger Kurzarbeit bei der Agentur für Arbeit angezeigt. Vor allem mit Blick auf die Situation vor einem Jahr setzt sich die Erholung auf dem Arbeitsmarkt fort.

In den Kommunen hat sich der Arbeitsmarkt unterschiedlich entwickelt. In der Geschäftsstelle Neuss betrug die Arbeitslosenquote im März 5,4 Prozent (Februar 2022: 5,5; März 2021: 6,6 Prozent), in der Geschäftsstelle Dormagen lag sie bei 4,8 Prozent (Februar 2022: 5,0; März 2021: 5,8) und in der Geschäftsstelle Grevenbroich bei 4,5 Prozent (Februar 2022: 4,6; März 2021: 5,2). Zur Geschäftsstelle Neuss zählen auch Korschenbroich, Kaarst und Meerbusch . Die Geschäftsstelle Dormagen umfasst nur die Stadt Dormagen, zur Geschäftsstelle Grevenbroich gehören auch Jüchen und Rommerskirchen.

In absoluten Zahlen wurden in Neuss aktuell 5644 Arbeitslose registriert, das sind 56 weniger als im Vormonat. In Grevenbroich waren es im März 1803 Arbeitslose (-60), in Dormagen 1685 (-74), in Meerbusch 1221 (+4), in Kaarst 899 (-31), in Korschenbroich 484 (-15), in Jüchen 477 (-9) und in Rommerskirchen 231 (-11).