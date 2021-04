Berufsberatung im Rhein-Kreis Neuss : Arbeitsagentur erweitert Beratungsangebot

Rhein-Kreis Vor dem Hintergrund tiefgreifender Veränderungen am Arbeitsmarkt, wie etwa der Digitalisierung und der mittlerweile über ein Jahr andauernden Corona-Pandemie, haben die Agenturen für Arbeit ihr Beratungsangebot deutlich aufgewertet. Erstmals geschieht dies im Verbund.

Zwar haben in Corona-Zeiten starke Wirtschaftshilfen und Kurzarbeitergeld dramatische Arbeitslosigkeit verhindert, zugleich hat die Pandemie sich verändernde Vorgänge im Arbeitsmarkt „quasi wie durch ein Brennglas“ in den Fokus gerückt. „Enorm viele Bereiche befinden sich in einer Transformation“, sagte Bettina Rademacher-Bensing und nannte als Beispiel den Versandhandel und die Logistik. „Hier gewinnen Aus- und Weiterbildung sowie Qualifizierung an Bedeutung, also auch unsere Beratung und Förderung“, ergänzte Barbara Ossyra, die in 38.000 Beschäftigten ohne Berufsabschluss in Mönchengladbach, in 27.000 für Krefeld und 33.000 Arbeitnehmern in Wesel ein „starkes Potenzial für zukünftige Fachkräfte“ sieht. Speziell mit Blick auf den Strukturwandel im rheinischen Revier ergänzt Angela Schoofs: „Jetzt besteht die Chance, sich beruflich neu zu orientieren und sich so weiterzubilden, dass die Zukunft Perspektiven hat.“