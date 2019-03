Info-Tag in Neuss: Integration in den Arbeitsmarkt

Rhein-Kreis Der Informationstag „Arbeiten in Deutschland“, den das Netzwerk „Allianz Wiedereinstieg“ im Rhein-Kreis seit einigen Jahren verstärkt auch der beruflichen Integration von Menschen mit Migrationshintergrund widmet, hatte schon lange vor der Eröffnung viele interessierte Besucher.

Vor allem junge Frauen verschiedenster Nationalitäten bevölkerten Foyer und mehrere Räume der Volkshochschule (VHS) im Romaneum. Landrat Hans-Jürgen Petrauschke hatte schon Mühe, sich für seine Begrüßung Gehör zu verschaffen; zu sehr waren Anbieter und Interessenten schon in Gespräche vertieft. Er war sicher, „das dauert so lange wie in einer Grundschulklasse“, konnte dann aber nach dieser Gestattungspause betonen, dass „Integration in die Gesellschaft besonders gut über die Arbeit geht“. Ulrike Kreuels, die Gleichstellungsbeauftragte des Rhein-Kreises, ist die Koordinatorin dieses Informationstages, bei dem in fünf Themeninseln nahezu alle Organisationen, die ein Angebot zum Thema „Kommunale Integration“ offerieren, mit Ständen präsent waren. Insgesamt 22 Institutionen von der Agentur für Arbeit bis zum „Kompass D“ der Volkshochschule Neuss standen für Informationen, unterstützt von Dolmetschern, zur Verfügung. Besonders großer Andrang herrschte beim „IQ Netzwerk Nordrhein-Westfalen“, das sich in Kooperation mit dem Bundesministerium für Bildung und Forschung und der Bundesagentur für Arbeit vor allem um die Anerkennung akademischer Berufe kümmert.