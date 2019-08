Kohle-Ausstieg im Rhein-Kreis Neuss : Appell zum Strukturwandel findet Unterstützung

Rhein-Kreis Oliver Wittke, Parlamentarischer Staatssekretär im Bundeswirtschaftsministerium, reagiert auf eine parteiübergreifende Initiative der Industrie- und Handelskammer und der Landtagsabgeordneten aus der Region.

In einem Brief an die Vorsitzenden der Bundestagsfraktionen und den Bundesminister für Wirtschaft und Energie fordern die IHK und die Landespolitiker aus der Region, dass die Beschlüsse der Kommission konkretisiert werden. „Bislang fehlen zu den energiewirtschaftlichen und klimapolitischen Empfehlungen der Kommission konkrete Aussagen“, heißt es in dem Brief. „Die IHK und die unterzeichnenden Abgeordneten tragen die von der Kommission im Januar vorgelegten Empfehlungen mit“, so die Unterzeichner. „Allerdings ist die Wirtschaft in unserer Region mit dem Tagebau Garzweiler und vielen energieintensiven Unternehmen in besonderem Maße vom Ausstieg aus der Braunkohlegewinnung und -verstromung betroffen.“ Deshalb benötige die Region Planungssicherheit.