Wohnen im Rhein-Kreis Neuss : Aktueller Mietspiegel wird nicht abgesetzt

Rhein-Kreis Im Kreisausschuss konnten sich UWG und Bündnis 90/Die Grünen mit ihren Vorschlägen nicht durchsetzen.

Den jetzigen grundsicherungsrelevanten Mietspiegel sofort absetzen, einen neuen nach Vorgaben des Düsseldorfer Sozialgerichts in Auftrag geben und den dann in den Ausschüssen zwecks Prüfung vorlegen – für diesen Antrag, den die Fraktion UWG/Die Aktive in der Sitzung des Kreisausschusses am Mittwoch vorlegte, konnte die Partei keine Mehrheit finden. Sie allein stimmte letztlich dafür. Damit wurde der ebenso abgelehnt wie der der Grünen. Die forderten, den Mietspiegel dem tatsächlich notwendigen Bedarf anzupassen. Auch wollte die Fraktion, dass bis dahin der aktuelle Mietspiegel ebenso wie alle zur zurzeit laufen Kostensenkungsverfahren ausgesetzt werden und auf die Werte der Wohngeldtabelle plus einem Zuschlag von zehn Prozent zurückgegriffen werde. Für diesen Vorschlag stimmten nur die Grünen selbst und die Mitglieder der SPD-Fraktion, die UWG enthielt sich.