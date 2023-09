Analyse vorgestellt Hat der Rhein-Kreis Neuss genug Taxis?

Auf der Basis eines Gutachtens des Ingenieurbüros für Systemberatung und Planung (ISUP) aus Dresden über die Funktionsfähigkeit des Taxigewerbes im Rhein-Kreis Neuss will die Kreisverwaltung über die zukünftige Vergabe von Taxi-Konzession entscheiden. Zuletzt wurde 2010 ein entsprechendes Gutachten erstellt. Über die Entscheidung der Kreisverwaltung will der Mobilitätsausschuss in seiner nächsten Sitzung beschließen.