2027 soll der erste Windstrom-Korridor zur Verfügung stehen Amprion will Stromautobahn bis Meerbusch schneller bauen

„Die gesetzlichen Maßnahmen zur Beschleunigung des Netzausbaus zeigen Wirkung“, sagte er. So habe man den Baubeginn der Gleichstromverbindung A-Nord von Emden in Niedersachsen nach Meerbusch-Osterath um ein Jahr vorziehen können. „In Verbindung mit dem Projekt Ultranet wird A-Nord ab dem Jahr 2027 deutschlandweit der erste Windstrom-Korridor sein, der große Mengen grünen Stroms von der Nordsee in den Westen Deutschlands und bis nach Baden-Württemberg transportiert“, betonte er. Bis zum Jahresende 2024 rechnet Amprion für den Bereich Meerbusch mit den Planfeststellungsbeschlüssen und damit, dort Baurecht zu erhalten. Dort, wo es möglich ist, möchte Amprion einen vorzeitigen Baubeginn bei der Bundesnetzagentur beantragen und hofft, schon früher erste Arbeiten durchführen zu können.