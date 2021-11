Der traditionelle Weihnachtsmarkt auf dem Lindenplatz in Holzbüttgen feiert am ersten Adventswochenende (3., 4. und 5. Dezember) seine Rückkehr. Holzbüttgen gilt die 3G-Regelung, dort sind also auch Gäste mit einem negativen Corona-Test willkommen.

Anders sieht es in Kaarst aus. Am dritten Adventswochenende, 11. bis 12. Dezember, findet der Kaarster Weihnachtsmarkt unter dem Titel „Kaarster Sternstunden“ in der Stadtmitte rund um den Rathausvorplatz und im Maubiscenter statt. In Kaarst gilt die 2G-Regelung – es dürfen also nur geimpfte und genesene Personen den Weihnachtsmarkt besuchen.

Was Sie sonst noch wissen müssen - hier alle Informationen.