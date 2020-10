Inzidenz-Wert liegt bei 129,3 : 811 Menschen sind im Rhein-Kreis Neuss mit dem Coronavirus infiziert

Rhein-Kreis Neuss Im Rhein-Kreis Neuss ist aktuell bei 811 Personen eine Infektion mit dem Coronavirus nachgewiesen. Einige Kita-Gruppen wurden unter Quarantäne gesetzt. Ein Überblick.

Im Rhein-Kreis Neuss ist aktuell bei 811 Personen eine Infektion mit dem Coronavirus nachgewiesen. Unverändert 29 Menschen sind an den Folgen der Erkrankung verstorben. Das teilt der Kreis mit. Von den derzeit mit dem Virus infizierten Personen wohnen 316 in Neuss, 110 in Meerbusch, 107 in Dormagen, 92 in Grevenbroich, 77 in Kaarst, 60 in Korschenbroich, 28 in Rommerskirchen und 21 in Jüchen.