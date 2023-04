Agentur für Arbeit Aktionswoche zu Berufen mit Zukunft im Rheinland

Die Berufswelt befindet sich in einem permanenten Wandel. Neue Technologien schaffen neue Arbeitsfelder. Sie haben das Potenzial, die Art und Weise des Arbeitens und des Lebens der Menschen zu verändern. Zugleich verändern die Folgen der Corona-Pandemie und des russischen Krieges gegen die Ukraine, insbesondere durch gestörte Lieferketten und Engpässe in der Energieversorgung, die wirtschaftlichen und damit die beruflichen Entwicklungen. „Aufgabe der Agentur für Arbeit ist es, die Menschen in diesem Transformationsprozess zu begleiten. Das kann heißen, sie beim Einstieg in ein Studium oder eine Ausbildung zu unterstützen. Das kann aber auch bedeuten, sie bei einem Jobverlust oder dem Wunsch nach einem Jobwechsel zu qualifizieren, neue Aufgaben übernehmen zu können“, erklärt Rainer Imkamp, Vorsitzender der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Mönchengladbach.