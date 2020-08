Wirtschaft im Rhein-Kreis Neuss : Auszeichnung für Digitalagentur

Rhein-Kreis Die beiden Gründer Simon Gincberg und Fabian Hintzen haben eine TV-Vergangenheit. 2018 gründeten sie ihre Agentur, die jetzt mit dem „Tiger Award“ ausgezeichnet wurde.

Angefangen hat alles vor Jahren auf einer Comedy-Bühne. Der eine, Simon Gincberg aus Korschenbroich, moderierte die Veranstaltung in Mönchengladbach, der andere, Fabian Hintzen, trat dort auf. Irgendwie stimmte von Anfang an die Chemie. Und auch der Kontakt riss nicht ab. 2018 entschieden die beiden dann, die auf Online-Marketing spezialisierte Agentur „REMJND“ zu gründen. Kerngeschäft ist die digitale, strategische Markenentwicklung, die Kunden kommen aus dem In- und Ausland. Jetzt haben die Gründer einen Preis erhalten: Sie wurden als „Local Hero“ mit dem „Tiger Award“ ausgezeichnet. „Das ist natürlich eine schöne Bestätigung für unsere Arbeit“, sagt Gincberg.