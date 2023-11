Ranking der IHK In Kaarst zahlen Unternehmen am wenigsten für Abwasser

In Kaarst zahlen die Unternehmen die wenigsten Abwassergebühren am Mittleren Niederrhein – mehr als die Hälfte weniger als in der Stadt Viersen, der Kommune mit den höchsten Abwassergebühren der Region. Auch die anderen Kommunen im Rhein-Kreis Neuss schneiden im Vergleich zu den Städten und Gemeinden im Kreis Viersen und den kreisfreien Städten Krefeld und Mönchengladbach recht gut ab. Das ist das Ergebnis eines Abwassergebührenrankings, das die Industrie- und Handelskammer (IHK) Mittlerer Niederrhein beim Institut der deutschen Wirtschaft in Köln in Auftrag gegeben hatte.