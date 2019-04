Handwerk im Rhein-Kreis Neuss : 57 neue Land- und Baumaschinenmechatroniker

Rhein-Kreis Obermeister Franz-Josef Schulte erhob die jungen Handwerker vom gesamten Niederrhein in den Gesellenstand.

Insgesamt 57 Land- und Baumaschinenmechatroniker vom gesamten Niederrhein sind jetzt losgesprochen worden. Unter ihnen waren auch Dominik Görtz und Daniel Wyrich (Gebrüder Pfeiffer GmbH & Co. KG, Grevenbroich). Franz-Josef Schulte, Obermeister der Innung für Land- und Baumaschinentechnik Niederrhein, erhob die jungen Handwerker, die jetzt ihre Ausbildung abgeschlossen haben, vor rund 250 Gästen in den Gesellenstand. Er dankte allen, die zum Gelingen der Ausbildung beigetragen haben – von den Eltern über die Ausbilder bis zu den Lehrern im Berufskolleg und in der Überbetrieblichen Unterweisung. Angesichts der rasanten technischen Fortschritte appellierte der Obermeister an den Nachwuchs, auch künftig am Ball zu bleiben: „Nutzen Sie jede Form der beruflichen Weiterbildung“, betonte er.