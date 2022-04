Bilanz für 2021 : 5531 Mütter und Väter erhielten im Rhein-Kreis Elterngeld

Rhein-Kreis Neuss Die Gesamtzahl der Elterngeld-Bezieher hat sich im Vergleich zum Vorjahr von 5262 auf 5531 erhöht. Zudem stellt der Kreis fest, dass die Nachfrage nach persönlicher Beratung gestiegen ist.

Petra Fliegen, Leiterin des Familienbüros und der Elterngeldstelle des Rhein-Kreises Neuss, stellt fest, dass die Nachfrage nach persönlicher Beratung gestiegen ist: „Wir haben insbesondere während der Pandemie zahlreiche telefonische Anfragen erhalten. Jede Menge Informationsbedarf gibt es sowohl zu den Sonderregelungen als auch zum Elterngeld Plus.“ So wurden die Sonderregelungen im Bundeselterngesetz wegen der Corona-Pandemie rückwirkend verlängert: Eltern, die in der Zeit vom 1. März 2020 bis zum 23. September 2022 kein oder ein geringeres Einkommen aufgrund der Pandemie hatten, können diese Zeiträume von der Elterngeldbemessung ausklammern lassen. Darüber hinaus können Familien seit 2015 Elterngeld Plus beantragen. „Das lohnt sich für alle Mütter und Väter, die Elternzeit und Teilzeitarbeit kombinieren wollen“, erläutert Petra Fliegen. Insgesamt 5960 Anträge gingen im vergangenen Jahr in der Elterngeldstelle ein; 2020 waren es 5713 Anträge.