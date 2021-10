Pandemie im Rhein-Kreis Neuss : 498 Corona-Fälle aktuell im Kreis nachgewiesen

Rhein-Kreis Jede vierte Infektion im Rhein-Kreis Neuss ist derzeit auf die Delta-Variante des Coronavirus zurückzuführen. Der Sieben-Tage-Inzidenzwert liegt bei 34,1.

Zahlen Von den aktuell nachweislich Infizierten wohnen 204 (Vortag: 207) in Neuss, 79 (78) in Grevenbroich, 58 (52) in Meerbusch, 46 (50) in Dormagen, 46 (47) in Jüchen, 37 (35) in Kaarst, 24 (24) in Korschenbroich und 4 (4) in Rommerskirchen. Der Sieben-Tage-Inzidenz-Wert des Robert-Koch-Instituts (RKI) liegt für den Rhein-Kreis Neuss bei 34,1 (44,0).