Corona im Rhein-Kreis Neuss : 460 Menschen im Kreis aktuell mit Corona infiziert

Rhein-Kreis Der Sieben-Tage-Inzidenz-Wert des Landeszentrums Gesundheit Nordrhein-Westfalen liegt für den Rhein-Kreis Neuss aktuell bei 52,9 (Vortag: 51,1)

Im Rhein-Kreis ist aktuell bei 460 Menschen (Vortag: 450) eine Infektion mit dem Coronavirus nachgewiesen. Hiervon befinden sich 88 (Vortag: 84) in einem Krankenhaus. Unverändert 249 Menschen sind an den Folgen an einer Erkrankung mit dem Coronavirus gestorben. Das teilt der Kreis mit.

Von den aktuell nachweislich Infizierten wohnen 190 (Vortag: 180) in Neuss, 77 (73) in Dormagen, 63 (59) in Grevenbroich, 59 (61) in Meerbusch, 31 (33) in Kaarst, 16 (18) in Korschenbroich, 13 (14) in Jüchen und 11 (12) in Rommerskirchen. Kreisweit 10.346 Menschen (Vortag: 10.308) sind wieder von der Infektion genesen.