Konzern mit DACH-Zentrale in Neuss : 3M unterstützt Nobelpreisträger-Dialog

Neuss Die Veranstaltung während der „Berlin Science Week“ widmet sich dem Thema Gesundheitsversorgung. Mehrere Nobelpreisträger sind als Redner dabei.

Deutschland und Neuss sind für den Multitechnologiekonzern 3M enorm wichtig. In der Quirinus-Stadt ist die DACH-Zentrale (Deutschland, Österreich, Schweiz) beheimatet. Außerdem gilt Deutschland als bedeutendster Forschungsstandort von 3M außerhalb der USA, und der Schrittmacher dafür schlägt in Neuss. Das Unternehmen, das seinen Hauptsitz in der Neusser Partnerstadt Saint Paul (Minnesota) hat, setzt nun bei der „Berlin Science Week“ ein Zeichen und unterstützt am 8. November eine Nobelpreis-Dialogveranstaltung zum Thema Gesundheit in der deutschen Hauptstadt.