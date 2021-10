Europazentrale in Neuss : 3M startet Virtual-Reality-Angebot bei Zukunftsevent

Neuss Das Multitechnologieunternehmen 3M, das seine Zentrale für die Region Zentraleuropa in Neuss hat, stellt seinen Kunden seine Produkte künftig in einer digitalen Erlebniswelt vor.

Anlass der Veranstaltung sind 70 Jahre Innovation von 3M in Deutschland und 60 Jahre in Österreich. Doch der Blick des Events war nach vorne gerichtet, und das Format wies in eine neue Welt der Kundenkommunikation namens 3M Home: Dabei haben Kunden und Partnern künftig die Möglichkeit, sich mit seinen Experten virtuell in Form von Avataren zu treffen und Produkte und Lösungen von 3M digital zu erleben. Erste Einblicke erhielten die Gäste jetzt beim Zukunftsevent. Gezeigt wurden 3M-Innovationen in ihrem Kontext – in einem Operationsraum, einer Zahnarztpraxis, auf der Straße oder im Café sowie in einem Produktionswerk.