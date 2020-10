Rhein-Kreis Neuss ist Risikogebiet : 307 Corona-Infizierte und Wochen-Inzidenz über 50

Rhein-Kreis Im Rhein-Kreis Neuss ist – Stand Sonntag – bei 307 Personen eine Infektion mit dem Coronavirus nachgewiesen. Die Wochen-Inzidenz steigt über 50. Der Rhein-Kreis ist damit Risikogebiet.

Von den aktuell mit dem Virus infizierten Menschen wohnen 134 in Neuss, 38 in Grevenbroich, 36 in Dormagen, 32 in Meerbusch, 30 in Kaarst, 17 in Korschenbroich, 10 in Jüchen und 10 in Rommerskirchen.