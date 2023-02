Bilanz im Rhein-Kreis Neuss 2400 Kinder lernen in der Digitalwerkstatt

Mit der Digitalwerkstatt haben wir einen Ort, an dem Kinder schon früh an die digitale Bildung herangeführt werden“, so Kreisdezernent Martin Stiller bei einem Ortstermin. „Ich freue mich, dass das Angebot so gut angenommen wird.“ Teilgenommen haben daran auch Wirtschaftsförderer Robert Abts, HABA-Standortleiterin Julia Strzelczyk, Jeannette Keulertz, Training & Services-Managerin der Digitalwerkstatt, und Jessica Schillings vom Netzwerk „Zukunft durch Innovation“ Rhein-Kreis Neuss.