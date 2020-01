Wohnungsbau im Rhein-Kreis Neuss : 17,2 Millionen Euro für preisgünstigen Wohnraum

Rhein-Kreis Die Wohnraumförderung des Rhein-Kreises Neuss hat im vergangenen Jahr rund 17,2 Millionen Euro Landesmittel zur Förderung von preisgünstigem Wohnraum bewilligt. Damit kann der Bau von insgesamt 164 Wohneinheiten gefördert werden.

Landrat Hans-Jürgen Petrauschke betont, dass mit der Förderung ein „Beitrag zur Schaffung von preisgünstigem Wohnraum in unserem Kreis“ geleistet wird. Die Fördermittel verteilen sich wie folgt auf die kreisangehörigen Kommunen: Nach Neuss flossen im vergangenen Jahr neun Millionen Euro für 91 Wohneinheiten, Korschenbroich profitierte mit 3,3 Millionen Euro für 27 Wohneinheiten. In Meerbusch wurden 2,7 Millionen Euro für 27 Wohneinheiten abgerufen, in Dormagen 962.000 Euro für zehn Einheiten. In Grevenbroich waren es 560.000 Euro für fünf Wohneinheiten, in Kaarst 340.000 für zwei Wohneinheiten und in Jüchen 225.000 Euro für zwei Wohneinheiten. In der Gemeinde Rommerskirchen gab es keinen bewilligten Förderantrag.