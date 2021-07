Corona im Rhein-Kreis Neuss : Inzidenzwert steigt weiter - 167 Personen nachweislich infiziert

Rhein-Kreis Neuss Im Rhein-Kreis Neuss ist aktuell bei 167 Personen (Vortag: 151) eine Infektion mit dem Coronavirus nachgewiesen. Hiervon befinden sich 6 (Vortag: 7) in einem Krankenhaus. Alle Zahlen im Überblick.

Unverändert 356 Personen sind an den Folgen einer Erkrankung mit dem Coronavirus verstorben. Kreisweit 17 942 Personen (Vortag: 17 930) sind wieder von der Infektion genesen.

Ab Samstag wieder neue Einschränkungen - Was ist dann erlaubt?

Diese Regelungen gelten noch im Rhein-Kreis Neuss : Ab Samstag wieder neue Einschränkungen - Was ist dann erlaubt?

Der Rhein-Kreis Neuss untersucht seit Ende Januar alle in den Testzentren Neuss und Grevenbroich sowie durch die mobilen Testteams entnommenen positiven Corona-Tests auf ihre Sequenzierung. Insgesamt wurden im Rhein-Kreis Neuss seit Pandemie-Beginn 18 465 (Vortag: 18 437) Infektionen mit dem Coronavirus bestätigt. Von den aktuell 167 Infizierten gehören 41 (Vortag: 41) der Gruppe der unter 20-Jährigen an. Zurzeit sind 336 Personen (Vortag: 336) als begründete Verdachtsfälle auf Empfehlung des Kreis-Gesundheitsamtes durch die jeweilige Stadt in Quarantäne gesetzt.