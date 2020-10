Zahlen im Rhein-Kreis Neuss : 128 Menschen nachweislich mit dem Coronavirus infiziert

Rhein-Kreis 128 Menschen aus dem Rhein-Kreis Neuss sind aktuell nachweislich mit dem Coronavirus infiziert. An der Gesamtschule Nordstadt in Neuss wurde ein Zehntklässler positiv getestet. Seine Stufe ist bis einschließlich Freitag vom Unterricht befreit.

Aktuell gibt es 49 infizierte Personen in Neuss, 22 in Grevenbroich, 21 in Kaarst, 15 in Dormagen, 13 in Meerbusch, fünf in Korschenbroich, zwei in Rommerskirchen und eine in Jüchen.