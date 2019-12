Musik auf Schloss Dyck : 100. Schlosskonzert stimmt auf Weihnachten ein

Jubiläum in Schloss Dyck: Das 100. Schlosskonzert stimmte die Besucher am Freitagabend auf die Weihnachtstage ein. Foto: Georg Salzburg(salz)

Damm Zum Jubiläum der Schlosskonzerte gab es neben weihnachtlich passender Musik auch eine illuminierte Prachtallee.

In den 15 Jahren seines Bestehens hat der Verein der Freunde und Förderer von Schloss Dyck mit seinen in aller Regel hochkarätigen Schlosskonzerten weit mehr als 10.000 Zuhörer begeistern können. In einer kurzen Würdigung betonte Jens Spanjer, geschäftsführender Vorstand der Stiftung Schloss Dyck, die in diesem Jahr 20-jähriges Bestehen feiern konnte: „Das klare Profil der Konzerte hat ein Alleinstellungsmerkmal. Während Konzerte meist subventioniert werden müssen, haben die Freunde und Förderer einen sechsstelligen Betrag für die Stiftung erwirtschaftet.“