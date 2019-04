Jugendeinrichtung in Dormagen-Horrem : Unkomplizierte Beratung für Jugendliche mit psychischen Problemen

Rhein-Kreis „#totalnormal“ heißt das neue Beratungsprogramm für junge Leute mit psychischen Problemen, das ab Mai in der Jugendeinrichtung „Die Rübe“ in Dormagen-Horrem angeboten wird. Vor Ort gibt es Sprechstunden mit Fachkräften.

Andreas Stefen erzählt von einem jungen Mädchen, das regelmäßig die Angebote der Jugendeinrichtung „Die Rübe“ wahrnimmt. Irgendwann dann sprach die 15-Jährige von ihren Problemen, dem täglichen Leistungsdruck, dem sie sich ausgesetzt fühlt, den ständigen Schlafstörungen. Die Folge: Sie ritzte sich an Armen und Beinen, fast täglich. „Wir haben es dann geschafft, dass sie nach einem Jahr bereit war, in eine Klinik zu gehen“, sagt der Leiter der Einrichtung, die in Trägerschaft der Diakonie Rhein-Kreis Neuss ist.

Stefen weiß: „Es gibt viele Jugendliche mit Depressionen und anderen psychischen Probleme.“ Und wie die Erwachsenen, reden auch die Mädchen und Jungen nicht darüber, schon gar nicht zu Hause. Er hat 2015 am Arbeitskreis „Aktionsbündnis gegen Depressionen“ teilgenommen, danach mit 30 jungen Leuten ein Projekt dazu in der „Rübe“ angeboten. „Ich war überrascht, wie offen die Gespräche waren“, sagt er. Nicht also von ungefähr, dass es nun ab Mai in Horrem ein Beratungsangebot geben wird eben für solche Jugendlichen, der Name „#totalnormal“. Entwickelt wurde es gemeinsam von der Einrichtung „Die Rübe“, dem Kreisgesundheitsamt sowie dem Neusser Alexius-/Josef-Krankenhaus.