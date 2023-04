Angebot im Rhein-Kreis Kreis baut virtuelles Bürgerbüro weiter aus

Die können bequem vom heimischen Computer oder unterwegs über mobile Endgeräte mit Internetverbindung erfolgen. Dabei werden sämtliche Anforderungen der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) und höchste Sicherheitsbestimmungen erfüllt. Persönliche Termine in den Fachbereichen seien aber selbstverständlich auch weiterhin möglich, betont IT-Dezernent Harald Vieten. In folgenden Fachbereichen der Kreisverwaltung wird der moderne Bürgerservice bereits tageweise angeboten: Elterngeldstelle, Katasterauskunft, HIV-Beratung, Beratung Einbürgerung, Wohngeldschein, Schwangerschaftsberatung, Kontaktbüro Pflegeselbsthilfe, Untere Wasserbehörde (Stadtgebiet Neuss), Prostituiertenberatung und Wirtschaftsförderung. „Mit unserem virtuellen Bürgerbüro waren wir Vorreiter in NRW. Inzwischen übernehmen auch andere Kommunen dieses Modell“, sagt Landrat Hans-Jürgen Petrauschke, der in dem Angebot dauerhafte Vorteile für Bürger und Verwaltung sieht.