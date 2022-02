Digitalisierung im Rhein-Kreis : Neue Angebote im virtuellen Bürgerbüro

IT-Dezernent Harald Vieten zeigt, wie ein digitales Beratungsgespräch (hier mit einem Mitarbeiter) abläuft. Foto: Dieter Staniek

Rhein-Kreis HIV-, Schwangerschaftskonflikt- und Prostituiertenberatung werden nun ebenfalls per Videokonferenz angeboten. Im Oktober war die digitale Dienstleistung des Rhein-Kreises an den Start gegangen. Nun wird das Angebot erweitert.

Der Gang zu einer Dienststelle der Kreisverwaltung kann mühevoll sein, vor allem dann, wenn man auf öffentliche Verkehrsmittel angewiesen ist oder es aus beruflichen oder familiären Gründen schwierig wird, einen Termin zu den Öffnungszeiten abzusprechen. Und aktuell kommt seit vielen Monaten noch die Corona-Pandemie hinzu, persönliche Kontakte sollen reduziert werden. Dennoch gibt es Behördengänge, die notwendig sind und nicht ständig verschoben werden können. Das virtuelle Bürgerbüro macht‘s möglich, nicht in allen Bereichen, aber in immer mehr.

Seit Oktober bis jetzt war es möglich, in der Schwerbehindertenstelle, der Pflegeberatung von Selbsthilfegruppen, der Elterngeldstelle, der Wirtschaftsförderung, für den Wohnberechtigungsschein sowie im Kommunalen Integrationszentrum digitale Beratungsgespräche zu führen. „Dieses Angebot wird nun um weitere Fachbereiche ergänzt“, sagt IT-Dezernent Harald Vieten, nach dessen Vorstellung es in naher Zukunft nur noch selten erforderlich sein soll, die Kreisverwaltung persönlich aufsuchen zu müssen.

Info So sind die virtuellen Angebote zu finden Wo Unter www.rhein-kreis-neuss.de gibt es eine Übersicht über die im virtuellen Bürgerbüro angebotenen Dienstleistungen. Was Dort ist auch zu sehen, ob sich der Ansprechpartner gerade in einem Termin befindet. Sobald ein Bereich ausgewählt ist, kann man sich in einen virtuellen Wartebereich einwählen.

So ist es nun auch möglich, die wöchentlichen Sprechstunden zur HIV-Beratung im Kreisgesundheitsamt sowie die Schwangerschaftskonflikt- und Prostituiertenberatung in einer personalisierten Videokonferenz zu erledigen. Und auch die Ausländerbehörde nutzt das virtuelle Bürgerbüro für die Beratung zur Einbürgerung. „Wir arbeiten im Rahmen unserer Digitalisierungsstrategie konsequent am Ausbau unserer digitaler Serviceleistungen“, sagt Landrat Hans-Jürgen Petrauschke, der in Angeboten wie dem virtuellen Bürgerbüro neben der Kontaktreduzierung in der aktuellen Corona-Lage vor allem dauerhafte Vorteile sieht: von effizienter Ressourcen-Nutzung über den Klimaschutz bis zur Entlastung der Bürgerinnen und Bürger sowie der Unternehmen.

Und nicht zuletzt wird so für die Mitarbeiter der Kreisverwaltung das mobile Arbeiten von zu Hause aus weiter gefördert. Bereits im Oktober blickte IT-Dezernent Harald Vieten in die, wie er hoffte, nicht allzu ferne Zukunft, in der mobile Arbeitszeiten ein Thema sein werden.

Beratungsgespräche könnten so auch auf den Abend verlegt werden, wenn die meisten zu Hause sind und Zeit hätten, das in Ruhe zu erledigen. Eine Idee jedenfalls, die Harald Vieten weiter im Blick behalten will und von der er glaubt, dass auch viele Mitarbeiter diese Flexibilität schätzen würden. Für die Nutzung des virtuellen Bürgerbüros wird ein Laptop oder ein PC mit Webcam und Mikrofon, ein Tablet oder ein Smartphone mit Internetverbindung benötigt.