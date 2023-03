Angebot im Rhein-Kreis Neuss Familienzeit einmal ohne Handy

„Wir wollen keineswegs den moralischen Zeigefinger heben“, sagt Hildegard Otten, pädagogische Mitarbeiterin im Familienbüro, doch mit Plakaten und Postkarten in Schulen, Kindergärten, Familienzentren, Jugendeinrichtungen, Familienbildungsträgern, Bibliotheken und Arztpraxen Aufmerksamkeit erregen, und nicht zuletzt mit einer Broschüre Anregungen geben, wie Familien gemeinsam Zeit verbringen können. Die bietet diverse Basteltipps (Knete, Seifenblasen oder Jonglierbälle selber herstellen), Spiele und auch Ausflugstipps im Rhein-Kreis, so zum Dormagener Tannenbusch, zu Jüchens größtem Spielplatz am Käthe-Kollwitz-Weg oder zur Skateranlage am Gorchheimer Weg in Rommerskirchen. 1000 der Kartenspiele sowie rund 2000 Broschüren liegen bereit. „Wir hatten zu der Aktion auch schon Anfragen aus Bayern und Baden-Württemberg“, sagt Otten. Infos zu der Kampagne und Materialien zum Herunterladen gibt es unter dem Link www.rhein-kreis-neuss.de/sprich-mit-mir. Weitere Auskunft erteilt Hildegard Otten unter 02161 6104-5165 oder per E-Mail unter hildegard.otten@rhein-kreis-neuss.de.