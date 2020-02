Medienzentrum im Rhein-Kreis : Netzwerk unterstützt Kampf gegen Cyber-Mobbing

Rhein-Kreis Peinliche Bilder im Internet oder Hass-Gruppen gegen einzelne Schüler – Cyber-Mobbing hat in den vergangenen Jahren extrem zugenommen.

In dem 2012 gegründeten s.i.n.us-Netzwerk arbeitet das Kreismedienzentrum mit einer Reihe von Partnern zusammen. Die Kreispolizei und das Kompetenzteam NRW Rhein-Kreis Neuss gehören ebenso dazu wie die Jugendämter und der eco-Verband der Internet-Wirtschaft. Sie haben nicht nur die Kinder und Jugendlichen im Blick, sondern unterstützen auch bei Fortbildungen für Lehrkräfte und bieten Informationsabende für Eltern an. Bereits elf Schulen im Kreis haben sich dem s.i.n.us-Netzwerk angeschlossen und tragen das Siegel. Dazu gehören das Alexander-von-Humboldt Gymnasium, die Gesamtschule Norf, das Gymnasium Marienberg und die Janusz-Korczak-Gesamtschule in Neuss, das Mataré-Gymnasium in Meerbusch, das Albert-Einstein-Gymnasium und das Georg-Büchner-Gymnasium in Kaarst, das Pascal-Gymnasium Grevenbroich und die Mosaik-Schule in Grevenbroich sowie die Realschule Korschenbroich und das Gymnasium Korschenbroich. Weitere Schulen haben sich für die Auszeichnung beworben und erhalten voraussichtlich noch in diesem Schuljahr das Siegel.