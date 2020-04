Callcenter des Rhein-Kreises ist oft gefragt : Mehr als 10.000 Anrufer haben die Corona-Hotline angerufen

Rhein-Kreis In einem Callcenter im Kreishaus Grevenbroich werden alle Fragen zum Virus beantwortet, aber keine Termine für einen Corona-Test vergeben.

Was darf ich noch tun? Was muss ich lassen? Wo kann ich mich testen lassen? Solche Fragen gehen derzeit bei der Hotline des Rhein-Kreises ein. Täglich – auch am Wochenende – beantworten die Kreismitarbeiter im Callcenter die Fragen der Anrufer. Landrat Hans-Jürgen Petrauschke erläutert, weshalb die Hotline so wichtig ist: „Wir wollen den Bürgern bei uns im Kreis in dieser schwierigen Zeit zur Seite stehen und ihnen die Möglichkeit geben, ihre persönlichen Fragen zu stellen.“