Kulturpolitik im Rhein-Kreis : Masterplan Kultur soll im Sommer 2021 fertig sein

Rhein-Kreis Der Masterplan Kultur wird den Rhein-Kreis in den nächsten Jahren beschäftigen. Mit dessen Erarbeitung soll die Kulturregion Rhein-Kreis nach außen stärker sichtbar gemacht werden. In den Doppelhaushalt 2019/2020 wurden dafür insgesamt 40.000 Euro eingestellt.

Der sieht nämlich folgendes Prozedere vor: Im Januar 2020 soll ein Gutachter beauftragt werden. Es folgen Bestandsaufnahme, Analyse und Bewertung der Daten. Im August 2020 schließlich sollen Ergebnisse in der Kulturdezernentenkonferenz vorgestellt werden, bevor danach Workshops vorbereitet werden. Im ersten Quartal 2021 dann soll ein Einwurf des Masterplans stehen, im Juni wird der im Kreistag vorgestellt und einen Monat später der Öffentlichkeit präsentiert. Lonnes betonte, dass der Zeitplan nicht in Stein gemeißelt sei. Außerdem werde die Verwaltung versuchen, Fördergelder für den Masterplan zu bekommen. „Unser Ziel ist es, in der nächsten Sitzung des Ausschusses ein Büro präsentieren zu können, dass die Markterkundung in Angriff nimmt“, so Lonnes.