Geldinstitut im Rhein-Kreis : Verstärkung für den Vorstand der Sparkasse Neuss

Rhein-Kreis Zum Start ins neue Jahr vermeldet die Sparkasse Neuss eine Personalie: Der bisherige Generalbevollmächtigte Marcus Longerich verstärkt seit dem 1. Januar den Vorstand des Geldinstituts.

Bis zu seiner Ernennung zum Generalbevollmächtigten leitete er zunächst den Bereich Personal und Kommunikation und anschließend als einer von vier Bereichsdirektoren das Privatkundengeschäft. Longerich ist verheiratet und hat zwei Kinder. An seinem Wohnort in Grefrath ist er aktiver Schütze der St.-Sebastianus-Schützenbruderschaft und in Neuss ebenfalls aktiver Schütze bei den Grenadieren. Außerdem engagiert er sich ehrenamtlich unter anderem im Vorstand der Kirchengemeinde St. Stephanus.