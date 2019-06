Landwirt in Bösinghoven sucht nach Glyphosat-Alternativen : Weniger Chemie, mehr Physik fürs Feld

Rhein-Kreis Ein Landwirt aus Bösinghoven hackt das Unkraut auf den Feldern mit großen Maschinen aus dem Boden, statt Glyphosat zu spritzen. Die Kreisbauernschaft setzt derweil weiter auf das umstrittene Pflanzenschutzmittel.

Zu sagen, dass Glyphosat in Deutschland ein Imageproblem hat, wäre vermutlich stark untertrieben. Das Unkrautvernichtungsmittel, bekannt durch ein Produkt der Bayer-Tochter Monsanto, hat hierzulande bei vielen einen extrem schlechten Ruf. Inzwischen reagieren Städte mit Verboten. In Neuss macht die Verwaltung Landwirten, die städtische Flächen gepachtet haben, den Verzicht auf Glyphosat zur Auflage. Das bedeutet, dass Flächen öfter manuell bearbeitet werden müssen.

Genau das spielt André Dülks aus Bösinghoven und seinem Startup Dulks (aufgrund der internationalen Ausrichtung bewusst ohne Umlaut) in die Karten. Die GmbH hat eine „abrasive Hacke“ entwickelt, um Unkraut auf dem Feld ohne Chemie zu Leibe zu rücken. Für seine „Abrah“ erhielt das Unternehmen den ersten Preis in einem Gründerwettbewerb (die NGZ berichtete). Anfragen kommen inzwischen aus vielen europäischen Ländern. Die Methode „hacken statt spritzen“ kommt offenbar sehr gut an. „Die Nachfrage hat sich in den vergangenen Jahren extrem verschoben“, berichtet der 32 Jahre alte Unternehmensgründer. Wären in der Anfangszeit fast ausschließlich Bio-Bauern an der neuen Maschine interessiert gewesen, meldeten sich heute vor allem konventionelle Betriebe. Die Umsatzkurze zeigt nach oben. „Das hängt unmittelbar mit den wachsenden Vorbehalten gegen Glyphosat zusammen“, ist sich Dülks sicher.