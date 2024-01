Rhein-Kreis als Akteur in der Euregio rhein-maas-nord Grenzüberschreitende Hafenkooperation angeregt

Darüber hinaus ging es um das Thema Logistik. Peter Pardoel machte deutlich, dass seiner Ansicht nach unbedingt Häfen in Deutschland und in den Niederlanden zusammenarbeiten sollten, um den effizienten und schnellen Transport von Waren zu gewährleisten. So gebe es in der Region Limburg und in Ost-Brabant elf Binnenhäfen mit 2100 Logistik-Unternehmen, die 70.000 Menschen beschäftigten. Petrauschke berichtete von der erfolgreichen Zusammenarbeit zwischen den Häfen Neuss/Düsseldorf, Krefeld und Köln und Kooperationen mit Antwerpen und Zeebrügge. Er regte an, die Logistikunternehmen mit in eine grenzüberschreitende Hafenkooperation einzubinden.