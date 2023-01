Engagement im Rhein-Kreis Land stellt 49.000 Euro fürs Ehrenamt zur Verfügung

„Für unsere ehrenamtlich Engagierten ist das eine tolle Möglichkeit, unkompliziert kleine Projekte und Vorhaben umzusetzen. Mit 1000 Euro lässt sich häufig eine ganze Menge erreichen. Deshalb hoffen wir auf viele Anträge“, so Petrauschke. Für das Jahr 2022 waren bei der Kreisverwaltung 39 Anträge auf einen Zuschuss eingegangen. Auch damals standen 49.000 Euro zur Verfügung, 10.000 Euro mussten ans Land zurückgegeben werden. Antragsberechtigt sind neben Vereinen und Stiftungen auch Initiativen. Darin unterscheidet sich die Förderung von anderen Angeboten. So können etwa auch Nachbarn, die etwas für die Gemeinschaft in ihrem Umkreis auf die Beine stellen möchten, einen Antrag einreichen. Das Programm ist Teil der von der Landesregierung beschlossenen Engagement-Strategie für Nordrhein-Westfalen.