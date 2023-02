Kyocera mit Sitz in Neuss Eine digitale Würdigung des Ingenieur-Berufs

Kyocera selbst wurde 1959 von einem Ingenieur gegründet – dem mittlerweile verstorbenen Kazuo Inamori, der im Jahr 2000 in die „U.S. National Academy of Engineering“ aufgenommen wurde – ihm folgten bald einige Kollegen, die seine neue Keramiktechnologie weltweit zugänglich machen wollten. In den vergangenen sechs Jahrzehnten haben die circa 83.000 Mitarbeiter des Unternehmens eng mit kreativen Ingenieuren auf der ganzen Welt zusammengearbeitet, um Innovationen in High-Tech-Sektoren zu entwickeln, unter anderem in den Bereichen Halbleiter, Elektronik, Dokumentenlösungen, medizinische Produkte, Energie, Automotive und Raumfahrt. „Ingenieure widmen ihre Zeit und Energie tagtäglich der Entwicklung und Herstellung von Produkten, die unser Leben bereichern und für eine bessere Zukunft sorgen“, heißt es in einer Mitteilung des Unternehmens.