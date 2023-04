Angebot im Rhein-Kreis Naturnahe Kletterskulptur für Kulturzentrum

Schaukeln, hohe Klettertürme, meterlange Rutschen, bunte Piratenschiffe zum „Entern“ oder Wippen – all das findet man auf dem neuen Spielplatz am Kreiskulturzentrum in Sinsteden nicht. Dafür eine riesige Kletterskulptur aus Holz mit einer Grundfläche von sechs Mal sechs Metern. Kathrin Wappenschmidt, Leiterin des Kulturzentrums, hat sich viele Spielplätze in der Region angeschaut, und das, was es überall gibt, wollte sie eben nicht in Sinsteden.