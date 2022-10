Kultur im Rhein-Kreis Neuss : Kreismuseum Zons erhebt ab 15. Januar wieder Eintritt

Der Besuch des Museums wird ab 15. Januar wieder kosten. Foto: Jazyk, Hans (jaz)

Rhein-Kreis Etwas mehr als ein Jahr konnten Besucher kostenfrei das Kreismuseum in Zons besuchen. Das soll sich ab 2023 wieder ändern – der kostenfreie Eintritt habe sogar einen negativen Effekt gehabt. Alle Gründe im Überblick.

Auch wenn sich, wie Reinhard Rehse (SPD) in der Sitzung des Kreiskulturausschuss bekannte, die Begeisterung seiner Partei, die Eintrittsgelder für das Kreismuseum in Zons wieder einzuführen, stark in Grenzen halte, war der Beschluss der Politiker letztendlich einstimmig: In Zons wird der Museumsbesuch ab dem 15. Januar wieder etwas kosten.

Die Preise lehnen sich an die vor der Eintrittsfreiheit an, also vier Euro für Erwachsene, sieben für Familien (mit Familienkarte sechs Euro), 24 Euro kostet die Jahreskarte, für Familien 30 Euro, bei Gruppen ab sechs Personen drei Euro pro Besucher. Für Kinder und Jugendliche bis 18 Jahren ist der Museumsbesuch kostenfrei. Eingeführt worden war die Eintrittsfreiheit am 1. September 2021. Und schon damals war klar, nach einem Jahr wird über das Thema wieder gesprochen. So hatte der Kulturausschuss beschlossen, dieses Thema im Zusammenhang mit dem Abschlussbericht zum interkommunalen Kulturentwicklungsplan (iKEP) vom Unternehmen Ramboll bewerten zu lassen.