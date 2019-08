Strukturwandel im Rhein-Kreis : Kreis-SPD will den Zugang zur Braunkohle sichern

Rhein-Kreis Der Antrag der Sozialdemokraten sorgte für reichlich Diskussionsstoff in der Sitzung des Kreisausschusses.

Worum ging es? Die Sozialdemokraten hatten einen Antrag gestellt, in dem sie die Verwaltung aufforderten, sich für eine „Änderung des Bergrechts in Nordrhein-Westfalen einzusetzen“, um so künftig, also nach 2038, eine stoffliche Nutzung der Braunkohle möglich zu machen. Hintergrund ist, dass unter anderem das Grevenbroicher Unternehmen Humintech Braunkohle in Biodünger verwandelt. In der Stellungnahme der Verwaltung hatte die betont, dass dieses Thema bereits beim Wirtschaftsministeriums des Landes platziert sei. Dennoch wies Landrat Hans-Jürgen Petrauschke darauf hin, dass die Änderung des Bergrechts bedeute, dass der Tagebau weiter laufe. „Ja, aber doch in einer ganz anderen Größenordnung“, konterte Thiel und sprach von der Fläche einer Kiesgrube. „Das ist doch mit den jetzigen Ausmaßen überhaupt nicht zu vergleichen“, fügte er hinzu. Und: „Ich sehe uns als Politiker in der Rolle, den Zugang zum Rohstoff Braunkohle weiter offen zu halten.“