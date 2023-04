Politik im Rhein-Kreis Landrat kündigt finanzielle Verbesserungen für Städte an

Beschlossene Sache ist, dass drei Millionen Euro weniger als eingeplant an den Landschaftsverband Rheinland (LVR) überwiesen werden müssen. Die Landesversammlung hatte angesichts seiner erfreulichen Ertragslage über einen Nachtragshaushalt die LVR-Umlage um 1,35 Prozentpunkte abgesenkt und hatte somit seine Mitgliedskörperschaften um insgesamt 306 Millionen Euro entlastet; davon partizipiert der Rhein-Kreis Neuss anteilig mit drei Millionen Euro. Der Landrat kündigte in der Kreisausschuss-Sitzung am Mittwoch an, dass diese Verbesserung – wie versprochen – komplett und zeitnah mit der nächsten Erhebung der Kreisumlage an die sieben Städte sowie die Gemeinde Rommerskirchen weitergegeben wird.